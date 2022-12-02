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السفير الإماراتي في عيد الاتحاد الـ51: العلاقات مع الكويت نموذجاً استثنائياً

منذ ساعة واحدة
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اعتبر السفير الإماراتي لدى البلاد د. مطر النيادي، ان «العلاقات بين دولة الإمارات ودولة الكويت تعد نموذجًا استثنائيا وثريا للتعاون والتكاتف على الصعد كافة، وتستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، ومن حرص قيادتَي البلدين على دفعها نحو المزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين».

جاء ذلك في كلمة ألقاها النيادي عصر اليوم، مع انطلاق فعاليات المهرجان التراثي الإماراتي التي استضافتها ديوانية شعراء النبط في صبحان، بحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين لمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ51.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد النيادي بالحضور، لافتاً إلى ان «العلاقات الإماراتية – الكويتية تقوم على روابط الدم والنّسَب والتاريخ المشترك».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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