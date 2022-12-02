«السكنية»: البدء في إيصال التيار الكهربائي للطرق الرئيسية بغرب عبدالله المبارك

أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس راشد العنزي عن بدء ‏المؤسسة في إيصال التيار الكهربائي بأعمدة إنارة الطرق الرئيسية بمنطقة غرب عبد الله المبارك.

وأكد العنزي أن وصول التيار انطلق منذ مساء أمس الخميس، ضمن أعمال العقدين «1448 – 1449» والتي تنتهي أعمالهما التعاقدية في 27 مايو 2023إلا أنه وإيماناً من المؤسسة بأهمية إنارة الطرق الرئيسية وما يمثله ذلك من أثر بالغ على أمن المواطن وعلى الحركة المرورية داخل المنطقة واستشعاراً منها بحاجات المواطنين الضرورية فقد تم التوجيه لمقاولي العقدين بضرورة إعطاء الأولوية لإنهاء أعمال الطرق الرئيسية.

وأشار العنزي استمرار ‏أعمال العقدين في استكمال إنارة المتبقي من الطرق الداخلية داخل المنطقة، مبيناً أن ذلك سيأتي تباعاً خلال الأسابيع القادمة وصولاً إلى انتهاء الأعمال في إبريل 2023.

وأكد في الوقت ذاته حرص المؤسسة على إنجاز جميع الخدمات الضرورية للمنطقة.