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رئيس الإمارات يوجه بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين بقيمة 3 مليارات درهم

منذ ساعتين
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(وام) – وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب ثلاثة مليارات درهم يستفيد منها ما يقارب من 1,900 مواطن ومواطنة في الإمارة.

وتشمل حزمة المنافع صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وتأتي دفعة القروض السكنية الثالثة لعام 2022 تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، واستكمالاً للحزم السكنية لعام 2022 والتي بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم واستفاد منها أكثر من 4,000 مواطن ومواطنة ، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الإماراتية على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام قيادة الإمارات وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم بجانب بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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