سفارة أوكرانيا في مدريد تتلقى طرداً دموياً

(كونا) – قال التلفزيون الإسباني الرسمي إن سفارة أوكرانيا في مدريد تلقت الجمعة طرداً دموياً مشابهاً للطرود التي تلقتها سفارات أوكرانية في دول أخرى.

وأضاف التلفزيون نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم إجلاء السفير الأوكراني وطاقم السفارة من مبنى السفارة بعد تلقي الطرد الدموي مشيرا إلى أن الشرطة الإسبانية طوقت محيط المبنى وكثفت المراقبة الأمنية حوله.

ويأتي ذلك بعد يوم من تلقي عدد من الجهات من بينها السفارة الأوكرانية في مدريد رسائل ملغمة تحتوي على أجهزة قابلة للانفجار علما أن الرسالة كانت موجهة للسفير الأوكراني لدى إسبانيا وانفجرت بين يدي موظف أوكراني ما تسبب بإصابته بجروح طفيفة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية أن سفارات أوكرانية عدة في الخارج تلقت طرودا دموية تحتوي على عيون حيوانات بينها سفارات كييف في هنغاريا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا وكذلك القنصليات في نابولي وبرنو وكراكوف.