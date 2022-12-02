عمران خان يحثّ حكومة باكستان على إجراء محادثات حول انتخابات مبكّرة

حثّ رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان الجمعة الحكومة على عقد محادثات لتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة لإنهاء مأزق أجج انعدام الاستقرار السياسي منذ الإطاحة به في أبريل.

وكان خان (70 عاما)، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى السياسة بعد اعتزاله، يقود حملة مظاهرات على مستوى البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة عقب عزله من منصبه في تصويت برلماني بقيادة معارضيه.

ورفض رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي حل محل خان، مطالبات إجراء انتخابات مبكرة، قائلا إن الانتخابات ستعقد في موعدها المقرر في وقت لاحق من العام المقبل.

وهدد خان مؤخرا بحل البرلمانات في إقليمين يحكمهما حزبه وشركاؤه في الائتلاف.

وقال خان في كلمة لأعضاء حزبه “إما الجلوس معنا والتحدث حول موعد إجراء الانتخابات القادمة، أو سنحل البرلمانات”.

وعرض المحادثات هو خطوة إلى الخلف من خان، الذي كان يرفض في وقت سابق الجلوس والتفاوض على أي شيء مع الحكومة الائتلافية، التي تضم أحزاب المعارضة السابقة التي قال إنها تضم نخبة سياسية فاسدة. وترفض الأحزاب ذلك الادعاء.