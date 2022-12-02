اقتصاد

«فورد» تصبح ثاني أكثر الشركات بيعاً للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

منذ 4 ساعات
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قالت ‏Ford Motor‏ إنها حققت هدف الرئيس التنفيذي جيم فارلي بأنها أصبحت ‏ثاني أكثر شركات السيارات بيعاً للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة.‏

وتفوقت ‏Ford‏ على شركتي ‏Hyundai/Kia‏ في مبيعات السيارات الكهربائية ‏بالسوق المحلي الأميركي، لكنها جاءت خلف ‏Tesla‏ صاحبة أعلى معدل بيع لهذا ‏النوع من المركبات في السوق.‏

وأشارت ‏Ford‏ إلى أن حصتها في سوق السيارات الكهربائية بلغت ‏‎7.4%‎‏ حتى ‏نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة ‏‎5.7%‎‏ في نفس الفترة قبل عام.‏

وكشفت الشركة عن بيع 53.752 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة حتى ‏الشهر الماضي، بينما بلغت مبيعاتها من تلك السيارات 908 آلاف سيارة حول ‏العالم حتى الربع الثالث.‏

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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