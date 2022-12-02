«فورد» تصبح ثاني أكثر الشركات بيعاً للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

قالت ‏Ford Motor‏ إنها حققت هدف الرئيس التنفيذي جيم فارلي بأنها أصبحت ‏ثاني أكثر شركات السيارات بيعاً للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة.‏

وتفوقت ‏Ford‏ على شركتي ‏Hyundai/Kia‏ في مبيعات السيارات الكهربائية ‏بالسوق المحلي الأميركي، لكنها جاءت خلف ‏Tesla‏ صاحبة أعلى معدل بيع لهذا ‏النوع من المركبات في السوق.‏

وأشارت ‏Ford‏ إلى أن حصتها في سوق السيارات الكهربائية بلغت ‏‎7.4%‎‏ حتى ‏نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة ‏‎5.7%‎‏ في نفس الفترة قبل عام.‏

وكشفت الشركة عن بيع 53.752 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة حتى ‏الشهر الماضي، بينما بلغت مبيعاتها من تلك السيارات 908 آلاف سيارة حول ‏العالم حتى الربع الثالث.‏