«فورد» تصبح ثاني أكثر الشركات بيعاً للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

قالت Ford Motor إنها حققت هدف الرئيس التنفيذي جيم فارلي بأنها أصبحت ثاني أكثر شركات السيارات بيعاً للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وتفوقت Ford على شركتي Hyundai/Kia في مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق المحلي الأميركي، لكنها جاءت خلف Tesla صاحبة أعلى معدل بيع لهذا النوع من المركبات في السوق.
وأشارت Ford إلى أن حصتها في سوق السيارات الكهربائية بلغت 7.4% حتى نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 5.7% في نفس الفترة قبل عام.
وكشفت الشركة عن بيع 53.752 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة حتى الشهر الماضي، بينما بلغت مبيعاتها من تلك السيارات 908 آلاف سيارة حول العالم حتى الربع الثالث.