دوليات

أردوغان: سنجعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم

منذ 4 ساعات
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(كونا) – شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن حكومته عازمة على جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم من خلال تحقيق جميع الأهداف السياسية والاقتصادية لرؤية قرن تركيا، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في ولاية شانلي أورفة الواقعة جنوبي تركيا.
من جهة أخرى، أكد أردوغان أن بلاده ستكمل الشريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على حدودها الجنوبية.
وقال أردوغان: حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترا والذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية.
وأشار إلى أن الهجمات التي يشنها تنظيم حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية والجهات المتحكمة بهما ضد القوات التركية والمدنيين الأبرياء لن تتمكن من ثني تركيا عن تحقيق هذا الهدف.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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