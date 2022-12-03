دوليات

إيران تبدأ إنشاء محطة نووية جديدة لتوليد الكهرباء 

منذ 5 ساعات
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(كونا) – بدأت إيران اليوم السبت إنشاء محطة نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 300 ميغاواط بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في تصريح للصحفيين على هامش مراسم تدشين إقامة المحطة إن إنشاء محطة كارون للطاقة النووية سيوفر قدرة صناعية وتكنولوجية جديدة للبلاد.
وتقع المحطة الجديدة على ضفاف نهر كارون بالقرب من مدينة دارخوين بمحافظة خوزستان وتعمل بالماء الخفيف بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط.
وكانت إيران قد شغلت عام 2013 وبالتعاون مع روسيا محطة بوشهر لتصبح أول محطة كهروذرية في البلاد لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة ألف ميغاواط.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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