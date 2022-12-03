الاتحاد الأوروبي ينتقد تصاعد العنف مؤخراً في الضفة الغربية

(كونا) – أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن قلقه الشديد حيال تصاعد مستوى العنف مؤخراً في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنه خلال الأيام الماضية وحدها قتل 10 فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بوريل إلى أن القتل المأساوي يوم الجمعة للفلسطيني عمار مفلح على يد أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية كان أحدث مثال على ذلك.

وطالب بالتحقيق في مثل هذه الوقائع غير المقبولة داعيا الى أن يكون هناك مساءلة كاملة.

وأضاف أنه بموجب القانون الدولي فإنه لا يمكن تبرير القوة المميتة إلا في المواقف التي تتضمن تهديدا خطيرا ووشيكا للحياة.