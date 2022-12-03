دوليات

الاتحاد الأوروبي ينتقد تصاعد العنف مؤخراً في الضفة الغربية

منذ 54 دقيقة
0 2 أقل من دقيقة

(كونا) – أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن قلقه الشديد حيال تصاعد مستوى العنف مؤخراً في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنه خلال الأيام الماضية وحدها قتل 10 فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بوريل إلى أن القتل المأساوي يوم الجمعة للفلسطيني عمار مفلح على يد أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية كان أحدث مثال على ذلك.
وطالب بالتحقيق في مثل هذه الوقائع غير المقبولة داعيا الى أن يكون هناك مساءلة كاملة.
وأضاف أنه بموجب القانون الدولي فإنه لا يمكن تبرير القوة المميتة إلا في المواقف التي تتضمن تهديدا خطيرا ووشيكا للحياة.

منذ 54 دقيقة
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

السعودية تحذر من سائل قد يؤدي إلى «تسمم النيكوتين»

منذ 7 أيام

ولية العهد الهولندية لا تستطيع مغادرة منزلها

أكتوبر 14, 2022

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة «داون تاون السعودية»

أكتوبر 3, 2022

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا «دولة راعية للإرهاب»

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى