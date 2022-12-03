دوليات

الاتحاد الأوروبي يُدرّب 1100 جندي أوكراني

منذ ساعتين
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• من المقرر أن يدرّب الاتحاد ما يصل إلى 15 ألف عسكري في المجمل

• تخصيص 15 مليون يورو لشراء ذخيرة للجيش الأوكراني

كشف جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن 1100 جندي شاركوا، حتى الآن، في مهمة تدريبية يقدمها الاتحاد الأوروبي للجيش الأوكراني.

وقال بوريل، خلال زيارته معسكر تدريب في بلدة برزج البولندية، إن المهمة أظهرت رغبة أوروبا في دعم أوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد روسيا، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي سيتولى تمويل مهمة التدريب المقدر كلفتها بـ100 مليون يورو.

وذكر المسؤول الأوروبي أنه من المقرر أن يقوم التكتل الإقليمي بتدريب ما يصل إلى 15 ألف عسكري أوكراني في المجمل، بعشرين دولة عضو فيه، من بينها ألمانيا التي تخطط لتدريب 5 آلاف جندي، مضيفا أن تم أيضا تخصيص 15 مليون يورو لشراء ذخيرة للجيش الأوكراني.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، في 14 نوفمبر الماضي، على خطة تدريب للجنود الأوكرانيين، حيث كانت البداية الرسمية في اليوم التالي، في وقت تقوم العديد من الدول الأوروبية بالفعل بتدريب جنود أوكرانيين على أساس اتفاقيات وطنية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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