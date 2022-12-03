الرئيس المصري والعاهل الأردني يؤكدان أهمية تضافر الجهود العربية

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تكاتف جهود الدول العربية وتضافرها للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الجانبان في القاهرة شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أنه تم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأفاد أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة معربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.

وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني أعرب من جهته عن التقدير العميق الذي تكنه المملكة الأردنية لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين الجانبين وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق.

وأكد الملك عبد الله الثاني وفق البيان حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في المجالات كافة من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.