«الصحة»: تفعيل النظام الآلي في قسم اللجان في المجلس الطبي العام

• غريب تدشين الخدمة يأتي في إطار التحول الرقمي تسهيلاً على المواطنين

• د.نادية الجمعة: لا داعي للحضور شخصياً.. إلا في حالات محددة

في إطار تواصل جهود التحول الرقمي، وفي نقلة نوعية للتسهيل على المواطنين الكرام، و للتخفيف الضغط على المجلس الطبي العام، تعلن وزارة الصحة عن تفعيل النظام الآلي في قسم اللجان في المجلس الطبي العام، وفي هذا الصدد أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية أحمد غريب إن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار تواصل جهود التحول الرقمي لمختلف خدمات قطاعات الوزارة، تسهيلاً على المواطنين، وتنفيذاً لمرتكزات رؤية كويت جديدة 2035.

كما دعا المهندس الغريب إلى أهمية تنزيل التطبيق الحكومي الموحد “سهل”، للتمتع بهذه الخدمات الرقمية التي من شأنها توفير الجهد والوقت على طالب الخدمة، أو على القطاعات أو الإدارات المقدم لها، مشيرا إلى تدشين هذه الخدمة جاء بتوجيهات من معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بهدف تيسر وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

من جهتها أوضحت رئيس المجلس الطبي العام الدكتورة نادية الجمعة أن خطوات التقديم على خدمة “طلب لجنة طبية” عبر تطبيق ” سهل ” يشمل 6 خطوات أولها إرسال كتاب رسمي من جهة العمل مرفق بالتقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام عبر التراسل الإلكتروني.

ونوهت د. الجمعة إلى أن الخطوة الثانية تتضمن الدخول إلى تطبيق سهل من قبل صاحب العلاقة، واختيار “خدمات المجلس الطبي العام”، ومن ثم اختيار “تقديم طلب لجنة طبية”، فيما الخطوة الثالثة هي وصول إشعار عبر تطبيق سهل أو رسالة نصية عبر الهاتف بتحويل “طلب اللجنة”، لتعقد اللجنة التخصصية بأحد المستشفيات وفق عنوان السكن.

وأشارت د. الجمعة إلى أن الخطوة الرابعة تتضمن طباعة التحويل من قبل صاحب العلاقة قبل انعقاد اللجنة، والحضور وفق الموعد والمكان المقرر، فيما الخطوة الخامسة بعد انعقاد اللجنة التخصصية تتضمن إبلاغ صاحب العلاقة عبر الهاتف بنتيجة اللجنة الطبية.

ولفتت إلى أن الخطوة الأخيرة هي اعتماد قرار اللجنة التخصصية من قبل المجلس الطبي العام، وإرسال نسخة لجهة العمل، كما وأنه يمكن الاطلاع على نتيجة اللجنة عبر تطبيق سهل، مشيرة إلى أنه ليس هناك داعي للحضور شخصيا للمجلس الطبي العام إلا في حالات محددة، والتي يتم التواصل مع صاحب العلاقة قبلها للتوضيح وطلب الحضور.