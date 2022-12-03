«المركزي» يؤكد الاهتمام بعملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة

(كونا) – اكد بنك الكويت المركزي اهتمامه بعملاء القطاع المصرفي من ذوي الاحتياجات الخاصة وسعيه الى إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية والمالية لهم بما يناسب احتياجاتهم.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي اليوم السبت أنه يشارك باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام من خلال المتابعة المستمرة لما تقدمه البنوك الكويتية من خدمات لهذه الشريحة.

واضاف انه على مستوى الفروع المجهزة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة فقد بلغ مجموعها 62 فرعا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي مشيرا الى تنامى عدد الموظفين المدربين على لغة الإشارة في تلك الفروع بنسبة 28 في المئة حيث بلغ عددهم 359 موظفا إضافة إلى 66 صراف آلي مجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر المركزي انه اصدر منتصف عام 2015 تعليمات بشأن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار ما يوليه من اهتمام بالغ لكافة فئات وشرائح المجتمع لا سيما هذه الشريحة من العملاء وحرصا منه على تذليل كافة العقبات التي تحول دون إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لهم.

واوضح ان تعليماته تلزم البنوك بتحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع على أن يخصص كل بنك في هذا الفرع صرافا آليا واحدا مزودا بنظام صوتي ولوحة مفاتيح للمكفوفين على طريقة (Braille).

واضاف ان المركزي ألزم البنوك بأن تقوم بتدريب بعض الموظفين على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع كما تتضمن التعليمات ضرورة تسهيل وصول مستخدمي الكراسي المتحركة إلى أجهزة السحب الآلي بالإضافة إلى مراعاة أن تكون كشوف الحسابات والإشعارات المرسلة للعملاء المكفوفين مطبوعة وفقا لطريقة (Braille).

واشار المركزي الى استخدام هذه الفروع لبرامج التكنولوجية الحديثة والآمنة مثل قارئات الشاشة والبصمات الإلكترونية وبرامج الهواتف المحمولة لمساعدتهم على إجراء المعاملات المصرفية مع الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية في إدارة الحساب وإبلاغ العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة عن جميع الحقوق والالتزامات والمخاطر والمتطلبات الخاصة قبل تقديم أي خدمات مصرفية لهم.