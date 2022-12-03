باكستان تطالب أفغانستان بتعزيز أمن سفارتها

(كونا) – طلب ممثل باكستان الخاص لأفغانستان محمد صادق من الحكومة الأفغانية اليوم السبت تعزيز أمن سفارة بلاده والعاملين بها بعد يوم من نجاة رئيس البعثة الباكستانية في كابول من محاولة اغتيال.

وقال صادق في تصريح لوسائل الإعلام إن أولويتنا القصوى هي أمن أفراد بعثتنا أولا وقبل كل شيء وعلى الحكومة الأفغانية المؤقتة تعزيز أمن سفارتنا والعاملين بها.

وأكد أن الحكومة الباكستانية ستوفر الموارد اللازمة لزيادة تعزيز أمن دبلوماسيينا لضمان استمرار وفعالية أداء واجباتهم في أهم عاصمة أجنبية لباكستان.

وفي سياق متصل تلقى وزير خارجية باكستان بيلاوال زرداري اتصالا من وزير خارجية أفغانستان بالإنابة أمير خان متقي في أعقاب الهجوم على البعثة الباكستانية في كابول.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن متقي إدانته بشدة الهجوم الإرهابي مؤكدا بذل الحكومة الأفغانية جميع الجهود لتقديم مرتكبي هذا الهجوم الشنيع إلى العدالة بسرعة.

كما أعرب وزير الخارجية الأفغاني بالإنابة عن تمنياته بشفاء حارس الأمن الذي أصيب في الهجوم المسلح.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن شكره للحكومة الأفغانية المؤقتة على تعبيرها القوي عن تضامنها مشددا على أهمية سلامة وأمن الدبلوماسيين والعاملين في السفارة الباكستانية لدى أفغانستان.