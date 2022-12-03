خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي: هطول أمطار متفرقة بدءاً من فجر الغد

توقع خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي، أن تشهد البلاد اعتباراً من فجر غد الأحد هطول أمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق الكويت على ان تبلغ ذروتها خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مبينا ان الامطار المتوقع هطولها ستكون أحيانا رعدية.

وأكد العتيبي، وفقاً لـ«الراي»، تأثر البلاد بالمنخفض السوداني الموسمي، الذي سيسبب تكون السحب وهطول الامطار خلال الايام المقبلة، والذي سيكون متعمقا مع منخفض في طبقات الجو العليا، مبينا ان كميات الامطار المتوقع هطولها خلال يومي الذروة ستكون ما بين خفيفة إلى متوسطة وأحيانا تكون غزيرة على بعض المناطق، مع وجود فرص لغبار مثار، فضلا عن انخفاض الرؤية الافقية بسبب تكاثر الضباب خلال فترات المساء وساعات الصباح الأولى.

وبيّن العتيبي أن البلاد ستشهد عقب الموجة المطرية وتحديدا من تاريخ 9 ديسمبر انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة، حيث متوقع ان تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 18 و23 في حين ستتراوح درجة الحرارة الصغرى من 9 إلى 12 درجة مئوية.

وتوقع أيضاً احتمالية أن تحدث الأمطار تجمعات مياه في بعض المناطق، خصوصا المنطقة الجنوبية.