اقتصاد

روسيا والصين تحددان 200 مليار دولار لحجم تبادلهما التجاري.. خلال العام المقبل

منذ 3 ساعات
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قال فلاديمير إيليتشيف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والصين قد يتجاوز 200 مليار دولار العام المقبل.

وأوضح الوزير، في بيان نقله الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن المؤشرات الفعلية للتجارة المتبادلة بين البلدين في عام 2021، وكذلك مؤشرات 10 أشهر من عام 2022، قد تجاوزت بالفعل الأهداف المحددة في خريطة الطريق، معتبرا أنه يمكن تحقيق المهمة التي حددها البلدان لزيادة التجارة بينهما، في وقت مبكر من العام المقبل.

كما ذكر فلاديمير بولافين رئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، في تصريحات، أن التجارة بين موسكو وبكين تطورت، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بنحو 27 % من حيث القيمة السنوية، ونسبة 36 بالمئة من حيث قيمتها المادية على أساس سنوي.

وحدد قادة روسيا والصين، في وقت سابق، هدفا لمضاعفة التجارة بين البلدين إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، بعد أن تم الوصول إلى حصيلة 100 مليار في عام 2018.

وفي نهاية العام الماضي، زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 35.8 %، لتبلغ رقما قياسيا بلغ 146.887 مليار دولار.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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