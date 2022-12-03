دوليات

ضبط 50 طناً من الذخائر ووقود صواريخ.. في خليج عمان 

منذ ساعتين
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أعلن الأسطول الخامس الأميركي، اليوم السبت، اعتراض سفينة صيد في خليج عمان، كانت تهرب ذخائر ووقود للصواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن.
وقال الأسطول الخامس في بيان إن سفينة الصيد كان تحمل شحنة يزيد وزنها على 50 طناً، مشيرا إلى أن هذه هي ثاني عملياته لمصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في غضون شهر.
ونقل البيان عن براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس قوله إن اعتراض السفينة يظهر بوضوح استمرار نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة وسلوكها المزعزع للاستقرار.
وشدد الأسطول الأميركي على أن التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة.
وسبق أن اعترض الأسطول الخامس سفينة صيد تنقل مساعدات مميتة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بحسب البيان.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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