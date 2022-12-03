ملفات الصحة النفسية في الكويت.. تتجاوز ألفي ملف سنوياً

تزايد متوسط أعداد من يتم فتح ملفات جديدة لهم في مركز الكويت للصحة النفسية، بسبب زيادة الوعي بهذه الأمراض، والتأثيرات المرتبطة بظروف جائحة «كورونا»، وزيادة عدد السكان في الكويت، وفقاً لما كشفت عنه مصادر صحية لـ«الراي».

وتتزامن العوامل الثلاثة مع حرص الوزارة على التوسع في عيادات الصحية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي بلغت 38 عيادة في مختلف مراكز الرعاية الأولية، ساهمت في زيادة الوعي بهذه الأمراض ومن ثم زيادة الملفات.

وتجاوز متوسط الملفات الجديدة في مركز الكويت للصحة النفسية الـ2000 ملف سنوياً، وإن كان هذا الرقم قابلاً للتغيير، زيادة أو نقصاً، من سنة لأخرى، مشيرة إلى أن الملفات الجديدة معظمها لمرضى يعانون أمراضاً نفسية مزمنة، مثل ثنائي القطب أو الفصام أو الاكتئاب.