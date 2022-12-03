نيويورك تبحث عن شخص «متعطش للدماء».. لمحاربة الفئران

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أنّ بلدية نيويورك أعلنت عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها المختصة بإعدام ملايين الفئران، المنتشرة في المدينة وضواحيها، على أن يتقاضى من يحصل على هذا المنصب «الدموي» ما بين 120 و170 ألف دولار سنوياً.

وأوضحت أن البلدية التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز اشترطت في إعلانها، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب «مدير برنامج الحد من القوارض»، الملحق ببلدية نيويورك، أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة «على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار».

ومن بين الشروط التي أوردتها البلدية في إعلانها أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس، ولديه خبرة سابقة في التخطيط المدني وإدارة المشاريع، وقبل كل شيء أن يتمتع بتصميم وغريزة قاتلة لمحاربة العدو الحقيقي؛ عدد الفئران الكبير في نيويورك.