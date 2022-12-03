وزير الصحة: أقسام الأمراض الجلدية تستقبل نحو 500 ألف مراجع سنوياً

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن الأمراض الجلدية تحظى باهتمام بالغ من قبل وزارة الصحة, من أجل ذلك حرصت الوزارة على مواكبة أحدث التطورات في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية, واستخدامات الليزر الطبية, من خلال التوسع في العيادات التخصصية للأمراض الجلدية؛ كذلك الاهتمام بالعنصر البشري, وتطوير الكوادر الطبية والفنية والهينة التمريضية, وإعداد الكوادر التخصصية في هذا المجال, من خلال دعم

برنامج البعثات الخارجية للدول المتقدمة للأطباء الكويتيين بالدراسات العليا, في تخصص الأمراض الجلدية, بالإضافة إلى برنامج البورد الكويتي للأمراض الجلدية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية .

وأوضح العوضي في افتتاح مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل, أن أقسام الأمراض الجلدية,تستقبل نحو 500,000 مراجعا سنويا عبر المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة, فضلا عن الخدمات المتقدمة في مجال التشخيص بأحدث التقنيات والخدمات العلاجية, سواء بتوفير أحدث الأدوية المصرح بها عالميا, أو العلاج بالأجهزة الحديثة كالليزر والعلاج الضوني, الذي استقطب في العام الماضي أكثر من 10,000 مراجعا في مركز أسعد الحمد فقط.

ويُعقد مؤتمر للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل في الكويت, خلال الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2022 في مركز الشيخ جابر الثقافي, حيث يشارك فيه العديد من الأطباء والاستشاريين من دولة الكويت, ودول مجلس التعاون الخليجي, والدول العربية, ودول أوروبا, وأمريكا وكندا, فضلا عن مشاركة أطباء من الهند وماليزيا .