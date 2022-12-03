اقتصاد

وزير المالية الألماني يحذر من اندلاع حرب تجارية مع أميركا

منذ ساعتين
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(د ب أ) – انتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر السياسة الاقتصادية الأميركية على خلفية قانون مكافحة التضخم الأميركي، محذراً في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، تنشرها في عددها غداً الأحد، إن «الولايات المتحدة شريكنا القيم، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة»، مضيفاً أنه يتعين لذلك على الحكومة الألمانية أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.

وذكر ليندنر أنه، على عكس الاقتصاد الفرنسي، يرتبط الاقتصاد الألماني ارتباطاً وثيقاً بالسوق الأميركية، وقال «لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية».

وينص قانون مكافحة التضخم الأميركي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ.

وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأمريكية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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