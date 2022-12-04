أسامة الشاهين: زيارة القدس بموافقة الاحتلال الصهيوني اجتهاد خاطئ يجب عدم التشجيع عليه

أكد النائب أسامة الشاهين أن أن زيارة القدس الشريف بموافقة الاحتلال الصهيوني اجتهاد خاطئ يجب عدم التشجيع عليه .

وقال الشاهين عبر حسابه في موقع تويتر «بالإشارة لاجتهادات مواطنين نقابيين وإعلاميين – لا أشك في إخلاصهم لقضايا الأمة – إلاّ أن زيارة القدس الشريف – بموافقة الاحتلال الصهيوني – اجتهاد خاطئ يجب عدم التشجيع عليه!».

وأضاف الشاهين «10 فلسطينيين استشهدوا في القدس والضفة الغربية خلال آخر 72 ساعة فقط، و140 استشهدوا منذ بداية 2022 الجارية، ومنا إلى دعاة ”الاستسلام“ للعدو الصهيوني! لا للتطبيع مع كيان إرهابي عنصري محتل».