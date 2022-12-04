«أوبك+» يبقي على مستويات إنتاج النفط المقررة.. في أكتوبر الماضي

اتفقت مجموعة الدول المصدرة للنفط والحلفاء “أوبك+” على تمديد العمل بسياستها الحالية لإنتاج النفط، وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

واتقفت المجموعة أيضاً على تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وإمكانية عقد اجتماعات إضافية ، أو طلب اجتماع وزاري في أي وقت لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر.

وقالت المجموعة في بيان إن الاجتماع الوزاري القادم سيكون في يونيو 2023.

وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.

وعزت أوبك+ قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية.

هذا وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.