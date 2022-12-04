«الأرصاد: البلاد تتأثر بحالة مطرية متوسطة الشدة تستمر حتى الخميس 

(كونا) – قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر اليوم الاحد بحالة مطرية متوسطة الشدة بشكل عام وتستمر حتى يوم الخميس المقبل على فترات متقطعة.

وأوضح القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن ذلك يرجع لتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يتقدم تدريجيا مصحوبا بكتلة هوائية رطبة مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية أحيانا مع فرصة لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون ما بين (22-24) درجة مئوية في حين ستكون درجة الحرارة الصغرى ما بين (16-18) درجة مئوية.

وذكر أن النظام الجوي سيتعمق تدريجيا من مساء غد الاثنين وتكون ذروته مساء الثلاثاء ونهار الأربعاء المقبلين ومن المتوقع أن تكون كميات الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر بالساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 اقدام.

أفاد بأن فرص هطول الأمطار ستقل تدريجيا اعتبارا من مساء الاربعاء حتى ظهر الخميس المقبلين وتكون خفيفة الى متوسطة الشدة على بعض المناطق وخاصة المناطق الجنوبية مع تشكل ضباب خفيف مساء الخميس وصباح الجمعة المقبلين ويتحسن بعدها الطقس تدريجيا مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.