محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ وغائم جزئياً نهاراً مائل للبرودة ليلاً

منذ ساعتين
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ وغائم جزئياً، إلى غائم، خلال ساعات النهار، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً، خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام.

وأَافت أن درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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