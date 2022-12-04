الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا تجهّز لهجوم مضاد

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، إن القتال في أوكرانيا يسير بوتيرة منخفضة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية قد تحظى بفرص تقدم أفضل خلال الأشهر المقبلة.

وألمحت هاينز إلى تقارير سابقة أشارت إلى قيام بعض مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحجب الأخبار السيئة – بالنسبة لروسيا – حول تطورات الحرب عن الرئيس، مشيرة إلى أنه أصبح أكثر دراية بالتحديات التي يواجهها الجيش في روسيا.

وأضافت في منتدى ريغان للدفاع الوطني الذي عقد في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، «لكن لا يزال من غير الواضح لنا ما إذا كان لديه صورة كاملة في هذه المرحلة عن مدى الصعوبات التي يواجهونها.

وأضافت: نشهد وتيرة منخفضة للصراع بالفعل، ويتوقع فريقها أن يسعى الجانبان الروسي والأوكراني إلى إعادة التجهيز وإعادة الإمداد وإعادة تشكيل الصفوف من أجل هجوم أوكراني مضاد محتمل في الربيع.

وتابعت «لدينا في الواقع قدر لا بأس به من الشكوك حول ما إذا كان الروس مستعدين للقيام بذلك أم لا.. أعتقد أن الوضع أكثر تفاؤلا بالنسبة للأوكرانيين في ذلك الإطار الزمني».