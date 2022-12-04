الجامعة العربية: سنظل داعمين لوكالة «أونروا»

(كونا) – أكدت جامعة الدول العربية اليوم الاحد أنها ستظل داعمة ومساندة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» حتى الوصول إلى حل عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة فلسطين بالجامعة الوزير المفوض حيدر الجبوري في أثناء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ32 للآلية المشتركة بين «أونروا» ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين. وشدد الجبوري على أن الجامعة العربية ستظل حريصة على استمرار وتفعيل وتطوير قنوات العمل المشترك والتنسيق بين الجامعة العربية و«أونروا».

وأشار إلى ضرورة أن تعكس الميزانية القادمة للأونروا المتطلبات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين والمتوافقة مع الزيادة السكانية الطبيعية وذلك في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار وتواصل الأزمة المالية التي تواجه وكالة «أونروا» على مدار السنوات الماضية وكان لها تأثير مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والعاملين بالوكالة وباتت تنعكس على مجمل مسؤولياتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.