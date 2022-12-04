الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

(كونا) – انخفص سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.20 في المئة إلى مستوى 0.306 في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.82 في المئة إلى مستوى 0.322 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 1.45 في المئة إلى مستوى 0.376 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.47 في المئة إلى مستوى 0.327 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.