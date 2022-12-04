الرابع من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الرابع من ديسمبر..

1954 – الحكومة تشكل لجنة التعمير بعد تعرض الكويت لأمطار غزيرة أدت إلى هدم 500 منزل في حدث سمي ب(سنة الهدامة الثانية) وترأس اللجنة الشيخ جابر العلي وعقدت أول اجتماعاتها في ذلك اليوم بمبنى مجلس الشورى واتخذت عدة قرارات منها تأليف لجنة حكومية لمساعدة منكوبي الأمطار.

1965 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة الخامسة في تاريخ الكويت وضمت 13 وزيرا وكانت برئاسة ولي العهد الشيخ جابر الأحمد الصباح واستمرت هذه الوزارة حتى 28 يناير عام 1967.

1966 – نادي الجهراء يشهر نشاطه وكان يحمل اسم نادي الشهداء الرياضي وتم تغيير اسمه إلى نادي الجهراء ليحمل اسم المنطقة التي يقع فيها.

1974 – إنشاء كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت وبدأت الدراسة فيها خلال العام الدراسي (1975/1976) حيث تم قبول 90 طالبا.

1984 – اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية (كاظمة) حينما كانت في طريقها من الكويت إلى دبي وكراتشي وأجبرت على الهبوط في طهران واستمرت عملية الاختطاف ستة أيام قتل الخاطفون خلالها رهينتين أمريكيين وبقيت الطائرة محتجزة في المطار الإيراني 17 شهرا قبل أن تتمكن الكويت من استرجاعها في 5 مايو عام 1986.

2007 – الكويت تستضيف البطولة الآسيوية ال11 للرماية بمشاركة 39 دولة آسيوية إلى جانب الكويت وتم خلال البطولة افتتاح مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الذي شهد مسابقات البطولة.

2007 – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يكرم شخصية مهرجان القرين الثقافي ال14 الشاعر والأديب أحمد السقاف أحد أبناء الكويت المبدعين الذين شاركوا بثمرة فكرهم ونتاج عقولهم في إثراء وتعزيز موقع الكويت على خريطة الثقافة العربية.

2011 – الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد الصباح الذي تقدم باستقالته.

2011 – مدينة فلورنسا الإيطالية تمنح جائزتها العالمية للابداع والتميز إلى الشاعر الكويتي خليفة الوقيان تكريما لمكانته الأدبية في الشعر والنهضة الأدبية في الكويت.

2012 – شركة نفط الكويت تعلن سيطرتها على تسرب للنفط في أحد أنابيب خطوط التصدير بمنطقة المنقف.

2016 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مصر بقيمة 35 مليون دينار لتمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر كما وقعا اتفاقيتي منحة الأولى بقيمة 200 ألف دينار لتمويل دراسة الجدوى لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية والأخرى بقيمة 15 مليون دولار للمساهمة في تمويل المشاريع الرامية إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للاجئين السوريين.

2019 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع البحرين قرضا بقيمة 5ر29 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.

2020 – الدكتور صلاح العلي ينال الميدالية الذهبية الوحيدة لمرشحي مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض سيؤول الدولي للاختراعات 2020 عن اختراع يتعلق بالموت المفاجئ للأطفال خلال النوم.

الوفيات: 1962 – وفاة أحمد محمد الغانم عن عمر ناهز 102 عام. وكان الراحل تاجرا ونوخذة على سفن السفر لكنه اشتهر بالتطبيب وأصبح علما من أعلام الطب العربي في الكويت فكان يعالج الكسور والجروح والأمراض الجلدية مجانا في عيادته في منزله بالحي الشرقي من مدينة الكويت وكان يستعمل الأعشاب والكي في بعض الأحيان لعلاج بعض الأمراض واكتسب شهرة كبيرة في البلاد.