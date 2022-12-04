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الصين تسجّل حالتي وفاة و31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد، أن الصين سجلت 31824 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، منها 4213 ظهرت عليها أعراض و27611 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 33073 إصابة جديدة منها 3988 مصحوبة بأعراض و29085 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 31601 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 4168 مصحوبة بأعراض و27433 بدون أعراض انخفاضا من 32827 في اليوم السابق.

وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5235.

وحتى الثالث من ديسمبر سجلت الصين 336165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتشهد الحالات تراجعاً جزئياً بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختبارات وذلك نتيجة تخفيف القيود وقلة الاختبارات الجماعية وتخفيف متطلبات الاختبارات.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 708 حالات مصحوبة بأعراض و 2486 بدون أعراض، مقابل 708 حالات بأعراض و2610 بدون أعراض في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، رصدت هيئة الصحة المحلية 36 حالة بأعراض و 450 بدون أعراض، مقابل 27 حالة بأعراض و 264 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة قوانغتشو الواقعة في الجنوب والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص، أبلغت عن 810 حالات جديدة مصابة بأعراض انتقلت إليها العدوى محليا و3771 حالة بدون أعراض، مقابل 826 حالة بأعراض و 4096 بدون أعراض في اليوم السابق.

وذكرت سلطات الحكومة المحلية أن تشونغتشينغ سجلت 260 حالة مصحوبة بأعراض و5112 بدون أعراض، مقابل 205 حالات بأعراض و5640 بدون أعراض في اليوم السابق.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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