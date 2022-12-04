الوزير مازن الناهض: إضافة بطاقة عافية الرقمية إلى «هويتي»

أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن إضافة بطاقة عافية الرقمية إلى تطبيق هويتي مما يسهل على المستفيدين إجراءات التعامل مـع المستشفيات والعيادات ومزودي الخدمات الصحية دون الـحاجة إلى حمل بطاقة عافية الأصلية.

وقال الناهض إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما تم إنجازه في إضافة عدة وثائق حكومية رقمية إلى تطبيق هويتي مثل إجازة القيادة الرقمية والتي بلغ عدد مستخدميها مليون و117 ألفاً، و دفتر السيـارة الرقمي وعدد مستخدميه 616 ألفاً، وشهادة الميلاد الرقمية و عدد مستخدميها 470 ألفا، والبطاقة المدنية الرقمية للقاصر وعدد مستخدميها 703 آلاف.

وكشف الناهض عن وجود خطوات لإضافة وثائق رقمية أخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيعلن عنها لاحقا.