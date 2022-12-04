حسن جوهر: لا يمكن السكوت عن انقطاع أكثر من ألفي صنف من الأدوية الحيوية

طالب النائب د. حسن جوهر وزير الصحة د. أحمد العوضي باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة نقص الأدوية الحيوية، مشيرا إلى أن عدم التعامل مع هذا الملف بشكل جاد سيؤدي إلى محاسبة الوزير.

وقال جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة ” لم تشهد وزارة الصحة اختلالا بات يهدد حياة المواطن والمقيم على أرض الكويت مثلما يحدث اليوم بسبب انقطاع و(ليس نقص) لأكثر من 2000 صنف من الأدوية الحيوية التي قد تعتمد عليها حياة المريض.

وأوضح أن تلك الأدوية تتعلق بأمراض القلب والسكر وضغط الدم والأدوية الخاصة بالعناية المركزة والأطفال، مؤكدا أن “ما تعانيه الوزارة من انقطاع لهذه الأدوية أمر لا يمكن السكوت عليه”.

واعتبر جوهر أن ” هذا الأمر يرتبط ارتباط كبيرا بحالة الفساد التي كانت تشهدها الوزارة في الحقبة السابقة” منتقدا عدم تحرك وزير الصحة تجاه ملفات متخمة بدأت آثارها تلامس حياة المواطن ومن يقيم على أرض الكويت.

وأكد على وجود قرارات عشوائية لقطاع شؤون الرقابة الدوائية وخلل جسيم في نظام تسجيل الأدوية في الكويت، بانتظار الانتهاء الكامل لمخزون الأدوية قبل البدء بطلب الأدوية الجديدة ، مطالبا وزير الصحة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذا الأمر وأن يكون على قدر المسؤولية .

من جهة أخرى اعتبر جوهر ان ما تناقل من معلومات عن انسحاب مستشفى غوستاف الروسي الفرنسي المتخصص في علاج السرطان من الكويت، نتيجة طبيعية للحالة الكارثية التي تشهدها وزارة الصحة، معربا عن استغرابه عدم صدور تصريح من الوزارة لتوضيح الحقيقة وتبيان التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع لتدارك ما يمكن تداركه على وجه السرعة والاتفاق المباشر ما بين الوزارة وإدارة المستشفى دون الحاجة إلى وسيط أو وكيل .

وقال جوهر ” اليوم الكرة في ملعب المسؤولين في وزارة الصحة ويتصدرهم وزير الصحة ، مشيراً الى انه اذا لم يكن هناك تعامل حقيقي وجاد، بالتأكيد ستكون المسؤولية مباشرة على الوزير لأن أرواح الناس ليست لعبة”.