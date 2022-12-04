سعد الخنفور يقترح زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار

أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
في ظل زيادة نسبة التضخم والارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والمواد الأساسية والإنشائية، أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مراعاة لظروف المواطن المعيشية، إضافة إلى أن القانون سالف الذكر وضع قبل أكثر من 30 سنة تقريبا ويجب تعديله بما يناسب الأوضاع المعيشية للمواطن وأسعار المواد الإنشائية في هذا الوقت، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يتم زيادة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه من سبعين ألف دينار كويتي إلى مائة ألف دينار كويتي.
وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين أعدت المادة الثانية من الاقتراح بقانون بحيث يتم منح كل من حصل على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون، قرضا تكميليا بمقدار 30 ألف دينار للترميم او التوسعة.