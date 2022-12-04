عيسى رمضان لـ«»: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأحياناً رعدية تستمر حتى الخميس

• ضرورة الحذر من حالة الطقس غير المستقرة.. وفرص الأمطار تزداد يوم الثلاثاء

• الحرارة تنخفض السبت.. وفصل الشتاء يبدأ تدريجياً بعد منتصف ديسمبر

() – توقع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن يكون الطقس غائم جزئيا إلي غائم اليوم الأحد وغداً الإثنين مع فرصة لأمطار متفرقة الإثنين بشكل أكبر تبدأ من الاثنين ليلا .

وأوضح رمضان في تصريح خاص لـ«» أن فرص الأمطار وعدم استقرار حالة الطقس تزيد خلال نهار يوم الثلاثاء ، وتستمر فرص الأمطار نهار الأربعاء والخميس وتقل فرصها وتتوقف نهار الجمعة.

وأضاف أن الأمطار قد تكون أمطار دائمة وأحيانا بين متوسطة وغزيرة وأحيانا رعدية ، داعياً إلى ضرورة الحذر من الطقس غير المستقر .

وأشار إلى أن الرياح ستتحول إلى شمالية غربية اعتباراً من يوم السبت المقبل وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ، كما تبدأ مربعانية الشتاء بالرزنامة المناخية يوم الثلاثاء المقبل ولكن تستمر أيام الخريف.

ولفت إلى أن فصل الشتاء يبدأ في الكويت بشكل تدريجي بطيئ بعد منتصف شهر ديسمبر الجاري .