وزير الطاقة الروسي: لن نبيع نفطنا بالسعر المُحدد من الغرب

(كونا) – أكد نائب رئيس الحكومة ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الأحد أن بلاده ترفض بيع النفط وفقا للسعر الذي حدده الغرب حتى ولو اضطرت إلى خفض الانتاج.

وأوضح نوفاك في حديث أدلى به للتلفزيون الروسي ان روسيا ستبيع نفطها الى الدول التي تعمل وفقا لآلية السوق الحرة مشيرا الى ان الموقف الروسي بهذا الشأن ثابت ولم يتغير.

واعتبر نوفاك أن قرار الدول الغربية فرض سقف لأسعار النفط الروسي مناف للقواعد المعمول بها في الأسواق العالمية وللأعراف التي اقرتها منظمة التجارة العالمية نفسها.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية بصدد إعداد قواعد لحظر تصدير النفط الروسي الى الدول التي ستلتزم بقرار الغرب.

وحذر من أن القرار الغربي بفرض سقف لأسعار النفط الروسي من شأنه ان يؤدي الى اثارة عدم استقرار في الاسواق العالمية.