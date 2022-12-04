اقتصاد

وزير الطاقة الروسي: لن نبيع نفطنا بالسعر المُحدد من الغرب

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أكد نائب رئيس الحكومة ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك اليوم الأحد أن بلاده ترفض بيع النفط وفقا للسعر الذي حدده الغرب حتى ولو اضطرت إلى خفض الانتاج.
وأوضح نوفاك في حديث أدلى به للتلفزيون الروسي ان روسيا ستبيع نفطها الى الدول التي تعمل وفقا لآلية السوق الحرة مشيرا الى ان الموقف الروسي بهذا الشأن ثابت ولم يتغير.
واعتبر نوفاك أن قرار الدول الغربية فرض سقف لأسعار النفط الروسي مناف للقواعد المعمول بها في الأسواق العالمية وللأعراف التي اقرتها منظمة التجارة العالمية نفسها.
وأشار إلى أن الحكومة الروسية بصدد إعداد قواعد لحظر تصدير النفط الروسي الى الدول التي ستلتزم بقرار الغرب.
وحذر من أن القرار الغربي بفرض سقف لأسعار النفط الروسي من شأنه ان يؤدي الى اثارة عدم استقرار في الاسواق العالمية.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في سرعة الإنترنت واستقراره

سبتمبر 20, 2022

«المركزي» يوافق على اختبار منتج «محفظة الكترونية» للعمالة المنزلية

أكتوبر 9, 2022

النفط الكويتي يرتفع 2.46 دولار ليبلغ 96.27 دولاراً للبرميل

منذ 4 أسابيع

انخفاض الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 37 عامًا مقابل الدولار

سبتمبر 23, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى