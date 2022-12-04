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وزير المالية: استكمال إجراءات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات.. خلال أسبوع

منذ 4 ساعات
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• ملتزمون بصرف البدل النقدي بالتنسيق مع الجهات مع الحث على سرعة الصرف

• أكد أن إيداع نسبة الـ40% من المبالغ.. كان لأسباب تنظيمية

أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد اليوم الأحد الالتزام التام والتعهد بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للموظفين في الجهات الحكومية مع الحث على سرعة الصرف.

وأوضح الرشيد عبر الحساب الرسمي لمكتب وزير المالية أن إيداع الـ40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية و «اطمئن الجميع أن المبالغ مرصودة بالكامل لدى وزارة المالية وجاري العمل على استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات خلال أسبوع».

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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