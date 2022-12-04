وزير النفط: الكويت ملتزمة تماماً بقرار «أوبك +»

(كونا) – قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم الأحد إن قرارات تحالف «أوبك +» تستند على معطيات السوق النفطية وتضمن طمأنته واستقراره مؤكدا أن الكويت ملتزمة تماما بقرار «أوبك +».

جاء ذلك في تصريح للوزير الملا نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ46 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج «JMMC» والاجتماع الوزاري الـ34 لمجموعة «أوبك +» واللذين عقدا عبر الاتصال المرئي.

وأشاد الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق.

وذكر أن «أوبك +» تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط «وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق».