3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأحد

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2021/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الداخلية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

كما تناقش اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الداخلية الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، كما تنظر بند ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة شؤون الإسكان والعقار تكليف اللجنة بدراسة وبحث المعوقات الموجودة أمام تنفيذ المدن والمناطق السكنية الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات الأساسية وتشغيل المرافق العامة في هذه المدن والمناطق،

وتبحث اللجنة كذلك أسباب تأخر تحرير أراضي الدولة الواقعة داخل الخط العمراني وتخصيصها للرعاية السكنية، وتكليف اللجنة بدراسة إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما تناقش الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة، وبشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة.

ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون البلدية ومن يرونهم من المختصين.

وتعقد لجنة الموارد البشرية اجتماعاً لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وتكليف اللجنة بحث ودراسة موضوع التوظيف الذي وافق المجلس عليه في جلسته المعقودة بتاريخ 15/11/2022.

ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمختصون من ديوان الخدمة.