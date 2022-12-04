مجلس الأمة

5 نواب يقترحون إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين عند وفاتهم

منذ ساعتين
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تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون لإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين عند وفاتهم مثل القروض الإسكانية واستقطاعات التأمينات الاجتماعية تخفيفاً على ورثتهم.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به النواب صالح عاشور وأحمد لاري وخليل الصالح والدكتور خليل أبل وهاني شمس : 

اعتادت دولة الكويت بفضل من الله على منح الهبات والقروض والمساعدات للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية وغيرها من المؤسسات خارج البلاد، بالإضافة إلى اسقاط القروض عنهم بين الحين والآخر، وعلى ذلك فإن دولة الكويت لا يصعب عليها أن تتكفل بتحمل الديون الحكومية التي على مواطنيها عن وفاتهم تخفيفاً عن ورثتهم وحتى لا تزيد الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم، والمستحقات الحكومية المقصودة لدى المواطنين في هذا الاقتراح بقانون هي جميعها بلا استثناء سواء كان الدين عبارة عن قروض، كقروض اسكانية أو زواج، أو استقطاعات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك مستحقات أملاك الدولة وغيرها من الديون التي للدولة على المواطنين.
 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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