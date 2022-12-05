الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية

(كونا) – توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم الاثنين استمرار تأثر البلاد بالحالة المطرية التي بدأت أمس بسبب تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي.

وقال القراوي لـ«كونا» إن البلاد تأثرت بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا ما أدى لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تخللها سحب ركامية أحيانا مع أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون ما بين «21-23» درجة مئوية في حين ستكون درجة الحرارة الصغرى ما بين «16-18» درجة مئوية حتى الخميس المقبل.

وذكر أن النظام الجوي سيتعمق تدريجيا من مساء اليوم وتكون ذروته مساء غد الثلاثاء ونهار بعد غد الأربعا متوقعا أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة أحيانا مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة تزيد عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع الامواج البحرية لأكثر من ستة اقدام مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق.

وأوضح أن فرص الأمطار ستقل تدريجيا بدء من مساء بعد غد الاربعاء حتى ظهر يوم الخميس لتكون خفيفة الى متوسطة الشدة على بعض المناطق وخاصة المناطق الجنوبية مع فرص لتشكل ضباب خفيف على بعض المناطق في المساء والصباح الباكر يتحسن بعدها الطقس تدريجيا مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.