«السكنية»: تسليم 22 ألف مواطن شهادات «من يهمه الأمر»

(كونا) – أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين تسليم 22003 مواطنين شهادات (من يهمه الأمر) الخاصة بإصدار أذونات البناء ضمن ثلاثة مشاريع رئيسية في شهر نوفمبر الماضي.

وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح في تصريح صحفي إن اجمالي عدد الطلبات الإسكانية المسجلة لدى القطاع المختص بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 91080 طلبا إسكانيا بانخفاض 538 طلبا كانوا مسجلين حتى النصف الأول من ذات الشهر.

وأكد الرويح إحراز تقدم بنسب الانجاز الشهرية في عدد من عقود المشاريع حسب البيانات الواردة من قطاع التنفيذ عن شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح أن المواطنين أصحاب القسائم السكنية ضمن مشروع المطلاع في الضواحي الواقعة بين (إن 5 و 12) تسلموا أذونات البناء بإجمالي 17495 شهادة بينما تسلم 3204 اذونات في جنوب عبدالله المبارك و 1304 في مشروع خيطان الجنوبي حتى نوفمبر الماضي.

وذكر الرويح أن المؤسسة انتهت من تنفيذ 720 شقة في مشروع السكن العامودي في مدينة صباح الأحمد في ظل العمل على انجاز 390 شقة أخرى إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال المشروع 90.7 في المئة.

وأفاد بأن نسبة الانجاز الفعلية في العقد الأول من مشروع (شرق صباح الاحمد) الذي يحتوي على 587 بيتا بلغت 08ر14 في المئة بينما وصلت إلى 75ر14 في المئة في العقد الثاني الذي يحتوي على 597 بيتا.

وذكر أن نسب الانجاز الفعلية بمشروع القسائم من الضاحية الأولى والرابعة في مدينة المطلاع السكنية بلغت 96 في المئة بدون خزانات الترشيح والتي تشمل على 4999 قسيمة سكنية.

وعن توزيعات القسائم قال الرويح إن المؤسسة انتهت من توزيع 23395 وحدة سكنية حتى نوفمبر الماضي ضمن مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله.

وأضاف أن اجمالي عدد المخصص لهم ضمن مشروع جنوب سعدالعبدالله بلغ 4731 مواطنا في حين يحتوي المشروع على 24508 وحدات سكنية إضافة إلى 22152 قسيمة سكنية و 2356 منتجا إسكانيا مختلفا.

وبين أن مشروع (جنوب صباح الأحمد) يشمل 20380 وحدة سكنية وزع منها 18804 قسائم حتى نوفمبر الماضي بينما بلغ معدل توزيعات المشروع في شهر نوفمبر 982 قسيمة سكنية.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على استقبال الراغبين في التخصيص على 114 قسيمة ضمن مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية إذ حددت الأولوية للمواطنين أصحاب الطلبات حتى نهاية ديسمبر 1999.

وذكر أن المؤسسة أنجزت خلال شهر نوفمبر الماضي 172626 معاملة عبر التطبيق الحكومي (سهل) كما أنجز موظفو ادارة خدمة المواطن 65 ألف معاملة علاوة على اتمام معاملات 4619 مواطنا تقدموا بها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.