السيسي: حرصنا على عدم زيادة أسعار السلع الأساسية رغم ارتفاعها عالمياً

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن الدولة حرصت على عدم زيادة الأسعار على المواطن رغم ارتفاعها عالميا.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية المطلة على البحر المتوسط اليوم ، إن الدولة لو وضعت التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية كالكهرباء والغاز ستكون فوق قدرة تحمل المواطن.

وأكد أن السعر الحقيقي للكهرباء بعد زيادة تكلفة إنتاجها سيكون مرتفعا جدا على المصانع والمواطنين ، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتوفير فرص عمل تقدر بحوالى 3 ملايين فرصة خلال ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الدول حين تعمل لا تغفل قطاعًا واحدًا من قطاعات الدولة بل تعمل وتهتم بكل القطاعات، ولكن هناك قطاعات تكون إنجازاتها تمت وقطاعات لم تنته بعد.

ووجه السيسي رسالة إلى المواطنين بالتوقف عن ترديد ما يقال دون علم ووعي.