القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي تستعد لتنفيذ تمرين بين الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية

بناءً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي لترجمة التوجيهات الخاصة بإبراز العمل الأمني المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة لتحقيق التفاعل والتكامل الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة وتحقيق جاهزية القطاعات المنفذة والمتعاونة لحماية الأمن الداخلي والوقوف على الوحدات والأجهزة المنفذة للواجبات وجاهزية مستوى الاتصالات والعمل بروح الفريق الواحد.

عقد اليوم الاثنين الاجتماع التنسيقي الثالث برئاسة المنسق العام للتمرين مع الجهات المشاركة العميد نايف الحساوي لبحث الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بتنفيذ تمرين (تعاون) المشترك بين القوات الأمنية والعسكرية والجهات المدنية المعنية وقطاعات وزارة الداخلية – وزارة الدفاع ممثلة (بالقوة الجوية) – الحرس الوطني ممثلة (بالدفاع الكيماوي) – قوة الإطفاء العام -الطيران المدني- شركة نفط الكويت والطوارئ الطبية لتوحيد المفاهيم وشرح السيناريوهات والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها خلال الحالات الطارئة.