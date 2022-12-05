الكويت ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

• الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية

• ندعم الآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية

(كونا) – أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في جمهورية السودان الشقيقة.

وأشادت الوزارة في بيان لها بهذا الاتفاق الذي يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الأزمة السياسية في السودان.

وأكدت موقف دولة الكويت الداعم للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار بين أطراف المرحلة الانتقالية ولكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.