بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 14.6 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 14.6 نقطة ليبلغ مستوى 7560.71 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة.

وتم تداول 194.6 مليون سهم عبر 9069 صفقة نقدية بقيمة 40.6 مليون دينار (نحو 123 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.9 نقطة ليبلغ مستوى 5705.50 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 126.5 مليون سهم عبر 4355 صفقة نقدية بقيمة 14.3 مليون دينار (نحو 43.3 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 18.2 نقطة ليبلغ مستوى 8449.90 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 في المئة من خلال تداول 68.10 مليون سهم عبر 4714 صفقة بقيمة 26.3 مليون دينار (نحو 79.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4.6 نقطة ليبلغ مستوى 5854.74 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 104.12 مليون سهم عبر 3103 صفقة نقدية بقيمة 12.6 مليون دينار (نحو 38.17 مليون دولار).

وكانت شركات (أسيكو) و(الديرة) و(آلافكو) و(ميزان) الأكثر ارتفاعاً أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (اكتتاب) و(فيوتشر كيد) و(سنام) و(السورية) الأكثر انخفاضاً.