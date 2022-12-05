محليات

«تنسيقية الأمن الداخلي» عقدت اجتماعها الثالث استعداداً لتنفيذ تمرين «تعاون»

منذ 4 ساعات
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(كونا) – عقدت القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي اجتماعها الثالث اليوم الإثنين استعدادا لتنفيذ تمرين (تعاون) المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في الدولة الرامي إلى توحيد المفاهيم والإجراءات المتخذة خلال الحالات الطارئة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الاجتماع الذي عقد بتوجيهات من وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس (قائد القيادة التنسيقية) جاء برئاسة المنسق العام للتمرين العميد نايف الحساوي.

ويستهدف الاجتماع ترجمة التوجيهات الخاصة بإبراز العمل الأمني المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة لتحقيق التفاعل والتكامل الميداني في تنفيذ الواجبات المشتركة وتحقيق جاهزية القطاعات المنفذة والمتعاونة لحماية الأمن الداخلي والوقوف على الوحدات والأجهزة المنفذة للواجبات وجاهزية مستوى الاتصالات والعمل بروح الفريق الواحد. 

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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