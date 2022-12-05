محليات

رئيس الإطفاء يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لتمرين «شامل 8»

منذ ساعتين
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(كونا) – ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الاثنين الاجتماع التنسيقي الأول لتمرين «شامل 8» الذي عقد بحضور ممثلي 34 جهة حكومية وتناول سيناريو القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث.
وقالت القوة في بيان صحفي إن الفريق المكراد رحب بالجهات المشاركة لاهتمامها بمثل هذا الحدث الذي يتكرر كل سنة ويتم من خلاله العمل على تطوير الكوادر البشرية للتعامل الفعال مع الأزمات بمختلف ظروفها.
من جانبه أكد نائب رئيس «الإطفاء» لقطاع المكافحة اللواء جمال ناصر أن تمرين «شامل 8» يعتبر امتدادا للتمارين السابقة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا موضحا أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة.
وأضاف اللواء ناصر أن التمرين يهدف كذلك إلى تبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة مما يعكس سرعة الاستجابة وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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