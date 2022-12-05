قوى سياسية تطالب الحكومة بالتصدي لمحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني

• هناك جهات تعمل على فرض واقع يمهد للتطبيع «المذل» مع الكيان الغاصب

• الشعب الكويتي ينظر لزيارات بعض المواطنين للأراضي المحتلة نظرة توجس وريبة

• سياسة الكويت الرافضة للتطبيع موضع فخر وتقدير من الشعوب الحرة الرافضة للظلم

دعت قوى سياسية كويتية إلى تكثيف التوعية بمخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وأكدت القوى السياسية في بيان لها، أن الشعب الكويتي ينظر بكل أطيافه ومكوناته وكافة القوى الوطنية إلى زيارات بعض المواطنين إلى الأراضي المحتلة نظرة توجس وريبة، وكأن هناك جهات تعمل على فرض واقع يمهد للتطبيع المذل مع العدو الصهيوني، ومما يعزز هذا التخوف تبادل الزيارات المتعاقبة على مستوى المسؤولين بين حكومة الكيان الغاصب وبعض دول المنطقة.

وقالت: «إن الشعب الكويتي متمثلاً بالقوى السياسية يطالب الحكومة بالتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة واللامسؤولة، والثبات على سياستها الرافضة للتطبيع الذي اشتهرت به، حيث كان موقفها موضع فخر واعتزاز لدى العالم الاسلامي، وحظي بتأييد وتقدير الشعوب الحرة الرافضة للظلم والتعدي والاحتلال»، مؤكدة على أنها ستبقى وفية لقضية المسلمين الأولى، وستتصدى بكل جهدها للأيدى العابثة بمقدسات الأمة.