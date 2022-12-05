592 مليار دولار.. إجمالي مبيعات الأسلحة عالمياً في 2021

ازدادت عمليّات بيع الأسلحة والخدمات الموجّهة إلى القطاع العسكري في عام 2021، لكنّها تأثّرت بمشاكل الإمداد المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا وهو وضع من شأنه أن يُحفّز الطلب، وفقا لتقرير جديد صدر الإثنين.

واستناداً إلى تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، باعت أكبر 100 شركة سلاح أسلحةً وخدمات للقطاع العسكري بإجمالي 592 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بعام 2020.

وقال نان تيان، الباحث في معهد سيبري والمشارك في إعداد التقرير، لوكالة فرانس برس إنّ التأثير المستمرّ للجائحة بدأ بالفعل يظهر في شركات الأسلحة، وأدّت مشاكل تتعلّق بنقص العمالة وتوفير المواد الخام إلى إبطاء قدرة الشركات على إنتاج أنظمة الأسلحة وتسليمها في الوقت المُحدّد.

وأضاف تيان «ما نراه في الحقيقة، هو نموّ ربّما أبطأ ممّا توقّعه كثيرون في مجال بيع الأسلحة في عام 2021».