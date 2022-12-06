«الأرصاد»: الأمطار مستمرة حتى الساعات الأخيرة من نهار الغد

(كونا) – توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي استمرار هطول الأمطار في البلاد حتى الساعات الأخيرة من نهار يوم غد الأربعاء مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة على أن تتحسن الأحوال الجوية صباح بعد غد الخميس.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت اليوم الثلاثاء بأمطار متفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة عموما قد تكون غزيرة على بعض المناطق خصوصا الوسطى والجنوبية.

وأضاف أن هذه الحالة من المتوقع أن تستمر حتى الساعات الأخيرة من نهار غد مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشيطة السرعة قد تزيد على 50 كيلو مترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام وفرص لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضح أن البلاد تأثرت بحالة مطرية بدأت من مساء أمس الأول نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة بالتزامن مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الرعدية.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع إدارة الأرصاد الجوية عبر التطبيق الرسمي لها والخاص بالهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والإطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.